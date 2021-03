El mercat de Roses sortirà al programa de TV3 "Gent de mercats i comerços"

El tercer programa de "Gent de mercats i comerços" presentarà els personatges, els productes i les històries de tres nous mercats. A la Llagosta, al Vallès Oriental, coneixerà la Gemma, que des del seu forn i el seu despatx de pa abasteix tot el mercat. També descobrirà el trosset de Jaén que el Francisco ha portat a la Llagosta i parlarà amb la Sílvia, que s'ha passat la vida darrere el taulell. A més, mostrarà com la Fina, que és la costurera del mercat i la presidenta per sorteig, està al cas de tot el que hi passa, perquè el seu pare li fa l'informe d'anècdotes diari.

A continuació, les càmeres es traslladaran a Olot, on hi ha una altra Fina, de cognom Puigdevall, xef del Restaurant Les Cols, i la seva filla Martina. Grans ambaixadores de la Garrotxa, totes dues acompanyaran l'equip del programa a plaça per descobrir els fesolaires, carnissers i peixaters d'un mercat ple de vida. Entre aquests últims, el Miquel i el Pol, sogre i gendre, seran els ulls de les càmeres a la llotja de Roses.

El viatge continuarà a Roses per conèixer les peculiaritats d'un mercat amb un futur incert. El programa parlarà amb el Santi, forner i president de l'Associació de Comerciants, i la Maria, una olivaire que quan surt del mercat encara té temps i forces per repartir pizzes a domicili.

Després de l'emissió del tercer capítol de la segona temporada, a les 00.05, TV3 recuperarà el tercer capítol de la primera temporada de "Gent de mercats", que descobrirà el Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú i els mercats de Sants i de la Mercè de Barcelona.

A més, a partir d'aquesta setmana, els diumenges al migdia es tornaran a emetre els capítols de la segona temporada de "Gent de mercats i comerços". El primer, aquest diumenge, a les 12.25, serà el programa dedicat a conèixer de prop el mercat de Vilafranca, i el de Santa Caterina i el Clot de Barcelona.



La segona temporada

L'any 2020, a causa de la crisi del coronavirus, els mercats alimentaris van ser més essencials que mai. I també la restauració i el petit comerç de barri, especialment afectats per les mesures per afrontar la pandèmia. Aquests sectors són els protagonistes de la segona temporada de "Gent de mercats i comerços", que va tornar al desembre a TV3 amb l'emissió dels dos primers capítols i aquest març reprèn les emissions amb els quatre episodis restants per explicar com viuen i afronten els efectes de la Covid-19 els professionals dels mercats, de la restauració i dels establiments de proximitat.

En aquesta segona temporada, el programa continua donant veu als pagesos i ramaders amb parada fixa al mercat, als venedors que han decidit començar-hi un negoci o als fills de llargues nissagues, als compradors de tota la vida o bé als nous que han descobert els temples del producte fresc. Amb els protagonistes de cada capítol, visita escenaris com les llotges, on s'abasteixen els peixaters, i racons poc o gens vistos dels mercats, a més de mostrar tota mena de situacions que es donen en aquest plató real que són els mercats.

La docusèrie "Gent de mercats i comerços" està dirigida per la periodista de TV3 Tana Collados, especialista en gastronomia dels Serveis Informatius, que ha treballat temes d'alimentació i cuina en diversos formats televisius, com els programes "30 minuts" i "Cuines". La realització de la docusèrie és de Tània Crosas i la producció executiva, de Xavier Atance.

El programa és una producció de TV3 amb la col·laboració de Benecé Produccions, amb el suport de la Regidoria de Comerç, Mercats i Consum de l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Diputació de Girona, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i Prodeca, l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.