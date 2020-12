Mònica Terribas i Jordi Basté, junts a "Nexes" de TV3

TV3 prepara per estrenar durant el primer trimestre del 2021 el nou format del programa "Nexes", que codirigiran i copresentaran els periodistes Mònica Terribas y Jordi Basté.

Els dos periodistes compartiran amb cent persones preguntes que "tothom s'ha fet alguna vegada i no s'ha atrevit a respondre en públic", en un programa en directe des de Fira de Barcelona, segons ha informat la cadena aquest dilluns, 21 de desembre, en un comunicat.

La cadena ha assenyalat que no es tracta d'un programa per debatre sinó per explicar-se a un mateix: "Perquè som el que fem, el que compartim, i això és el que genera vincles i ens identifica com a persones, amb els nostres errors i els nostres encerts, les nostres debilitats i les nostres fortaleses".