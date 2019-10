«Merlí: Sapere Aude» ja té data d'estrena a Movistar+

«Merlí: Sapere Aude», una sèrie original Movistar+ en col·laboració amb Veranda TV, ja té data d'estrena: el dijous 5 de desembre arribarà completa a la plataforma.

El personatge Pol Rubio (Carlos Cuevas) torna a les aules i inicia els seus estudis a la facultat de Filosofia, mesos després de la mort de Merlí, moment el qual acabava la sèrie original. El rodatge de «Merlí: Sapere Aude», dirigit per Menna Fité, va durar 10 setmanes i va comptar amb diversos escenaris com la Universitat de Barcelona, el Barri Gòtic, el Raval i la platja de Barcelona.

La ficció creada per Héctor Lozano ha estat escrita per ell mateix, i produïda per Veranda TV, pel mateix equip creatiu i tècnic de les temporades anteriors, garantint el segell Merlí que tant va agradar als seguidors de la sèrie original.



Els personatges de la sèrie

A un repartiment encapçalat per Carlos Cuevas, que torna a donar vida a Pol, s'incorporen cares noves. Destaca la participació de l'actriu María Pujalte, que encarnarà a Bolaño, nova mentora del protagonista:

Pol Rubio (actor Carlos Cuevas): El Pol de l'institut era popular, fanfarró i orgullós, però a la Universitat les coses són diferents. Després de la mort de Merlí se sent perdut i sol. Coneixerem a un Pol més insegur i indecís a l'hora de prendre decisions o d'acceptar qui és.

María Bolaño (actriu María Pujalte): La 'nova' Merlí. En arribar Pol a la universitat coneixerà a aquesta professora que es convertirà des del primer dia en la seva motivació principal de la carrera de filosofia, encara que això no significa que Bolaño no dubta ni un moment en donar-li canya a Pol. Bolaño és una dona de caràcter fort, mordaç i sense vergonya, amb un caràcter molt diferent del profesor Bergeron. Molt irònica i crítica a les seves classes, però també en la seva vida en general.



Bruno Bergeron (actor David Solans): D'aparença extravertida i actitud irònica, Bruno sent una gran debilitat per Pol després de tot el que han viscut junts. Després de la mort de Merlí, ha d'afrontar la nova situació de casa seva. Igual que Pol, veiem a Bruno començar una vida nova a la universitat on estudia història.

Rai (actor Pablo Capuz): El nou i arrogant amic de Pol, aconsegueix posar molt nerviós al nostre protagonista amb la seva actitud arrogant. A pesar del constant estira-i-arronsa que mantenen i de venir de mons totalment oposats veurem néixer una amistat molt forta entre els dos. Rai viu sol amb la seva mare, Vicky, amb qui té una relació distant.



Minerva (actriu Azul Fernández): És una estudiant argentina, extravertida, alegre, captivadora i molt propera a aquells que la rodegen. Minerva és companya de classe i del grup d'amics de Pol a la universitat. Es troba en una constant lluita per poder mantenir-se econòmicament mentre cursa els seus estudis de Filosofia.

Oti (actriu Claudia Vega):

Companya de classe de Pol. S'ha mudat del seu poble a Barcelona amb la seva parella Arnau al qual coneix de tota la vida i amb qui es troba en una relació monòtona que li resulta molt asfixiant.



Biel (actor Pere Vallribera): Company de classe de Pol, més tímid, infantil i ingenu que la resta del grup, però també molt bona persona i preocupat pels seus amics.

A més a més...

La Calduch (actriu Ana María Barbany): Àvia de Bruno i, per tant, mare del recentment mort Merlí Berjeron. Igual d'irònica i directa que Bruno i Merlí. Al costat del seu nét ara ha de descobrir com, continuar sense Merlí. Això causarà certs frecs entre els dos, encara que també els portarà a acostar postures i a comptar l'un amb l'altre tant com per al bo com per al dolent.

Alfonso (actor Boris Ruiz): És el pare de Pol, al qual ja vam veure en anteriors temporades. Molt capgròs i de caràcter fort, com el seu fill. En aquesta ocasió veurem com la relació entre pare i fill va evolucionant i assentant-se, van tirant els murs que els separen i aprenen a comunicar-se.

Gloria (actriu Assun Planas): Professora de l'antic institut de Pol, on va conèixer a Alfons (Pare de Pol) i amb qui ara manté una relació estable després de superar la mort del seu marit. Gloria té un gran cor i ajuda a mantenir una certa calma a la casa quan es confronten Pol i Alfonso.



Vicky (actriu Carmen Conesa): Mare de Rai, amb el qual viu sola a la seva casa després de la defunció del seu marit. La convivència amb el seu fill és complicada a causa de certs frecs entre els dos. També els acompanya Ester (Silvia Marsó), la germana de Vicky.



Laura (actriu Gloria Ramos): Interpreta a la filla de Bolaño, qui té una discapacitat i que manté una relació molt pròxima amb la seva mare, malgrat no veure's tant com els agradaria.

La primera sèrie original de Movistar+ rodada en català

Fa uns mesos, Movistar+ va anunciar l'acord amb TV3 que permetia la continuïtat de "Merlí", garantint així una nova vida per l'exitosa sèrie, que es podrà seguir en exclusiva a Movistar+ a partir del 5 de desembre. TV3 l'oferirà un any després de la seva estrena. Com totes les sèries de producció original, "Merlí: Sapere Aud"' estarà disponible completa sota demanda a Movistar+.



«Merlí» va ser produïda per la productora Veranda TV. Les seves tres temporades van ser emeses amb gran èxit per la cadena catalana TV3 en prime time, amb quotes de pantalla de més del 22%. Ara arriba "Merlí: Sapere Aude" una aposta de producció de Movistar+ amb la col·laboració de TV3 que mantindrà l'essència de la sèrie.