Agents de la Policia Nacional a Palma han detingut dos menors per descobriment i revelació de secrets presumptament per accedir al sistema informàtic del centre on estudien per obtenir els exàmens i treure notes excel·lents.

La Policia Nacional, a mitjans d’abril, va rebre una denúncia efectuada per un centre escolar de Palma, en què manifestava que s’havia constatat que s’havia accedit al seu sistema informàtic, al compte de l’escola mitjançant dispositius aliens. No era la primera vegada La primera intromissió va ser realitzada a mitjans de març, i es desconeixia la informació a què es va poder accedir, si bé es va saber que va anar al compte d’una professora, cosa que va augmentar les sospites a l’haver obtingut molt bones qualificacions gran part del seu alumnat. Després de dialogar amb aquests, només reconeixien que havien copiat entre ells. Per part del grup de delictes tecnològics –ciberdelinqüència– i delinqüència econòmica de la Policia Nacional, es realitza la tasca d’investigació i en col·laboració amb el professorat es verifica que no només s’havia accedit al compte d’una professora, sinó que s’havia accedit al de diversos professors més, ja que es va detectar un programa maliciós i registre de les entrades de teclat. Procediment Amb la informació facilitada als agents, es verifica que els accessos al centre són realitzats des de dos domicilis que són d’alumnes del centre escolar, alumnes de la professora a la qual s’havia accedit al compte de l’escola, que havien obtingut notes excel·lents, alumnes coneguts entre si. Després de verificar tota la informació objectiva obtinguda i analitzar-la es constata que un dels menors va introduir el programa maliciós per accedir tots dos menors des del seu domicili als comptes dels professors per obtenir la informació que necessitaven. Es procedeix a la detenció de tots dos com a presumptes autors d’un delicte de descobriment i revelació de secrets, donant compte de tot l’instruït a Fiscalia de Menors de Palma