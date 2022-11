Tots fem servir la targeta de crèdit (o dèbit) cada dia, però pocs ens aturem a pensar en tots els problemes que pot causar un mal ús. Al capdavall, una targeta permet accés directe als nostres comptes, per la qual cosa el Banc d'Espanya, a través del seu bloc, ha llançat una seriosa recomanació amb què repararàs en una acció molt comuna que pot causar perill a els teus diners.

Revisa la quantitat que marca el datàfon abans de pagar

Quan el comerciant apunta al datàfon la quantitat a cobrar, és important que el client la revisi i la confronti amb la factura real: potser per un error o a propòsit, la màquina amb què se'ns cobra marqui una xifra més gran i acabem pagant més del compte.

El Banc d'Espanya sap que és una cosa òbvia, perquè "és mirar el que pagues. No obstant, actualment, amb la generalització de l'ús dels pagaments contactless per a petits imports, en què n'hi ha prou d'apropar la targeta al TPV i automàticament et fan el càrrec sense necessitat d'introduir el PIN, potser de vegades actuïs de forma automàtica i ni miris el que et cobren”.