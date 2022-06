Bill Gates creu que les criptomonedes i els NFT –imatges digitals la propietat de les quals pot ser registrada tot i que hi hagi milers de còpies– són una farsa. Durant una conferència de TechCrunch, el cofundador de Microsoft va assegurar que les dues tendències estan «100% basades en la teoria del tonto més gran», la noció que els inversors poden guanyar molts diners amb actius sense valor sempre que hi hagi un tercer disposat a pagar per això.

Tot i que es tractava d’una xerrada sobre el canvi climàtic, l’empresari i filantrop nord-americà va ironitzar sobre les divises virtuals i els tokens no fungibles, dos fenòmens que s’han popularitzat especialment durant els dos últims anys. Així, es va burlar dels <strong>Bored Ape Yacht Club</strong> –una col·lecció d’NFT que posseeixen famosos com Justin Bieber o Paris Hilton i que s’ha arribat a vendre per milions de dòlars la unitat– , fent broma que «les cares imatges digitals dels micos milloraran el món immensament».

Les crítiques de Gates arriben en un moment de crisi especialment delicat per a l’entorn cripto. Fa setmanes que bitcoin i Ethereum, les dues divises virtuals més conegudes, es desplomen, arrossegades pel fracàs d’altres tokens com Terra o Luna o pel col·lapse de plataformes de comerç cripto com Celsius Network. Des que al novembre va arribar al seu valor històric més gran amb 69.000 dòlars la unitat, Bitcoin ha caigut en picat fins als 19.800 actuals. L’enfonsament d’aquest mercat ha portat altres plataformes de ‘trading’ com Coinbase a anunciar que acomiadarà el 18% dels seus empleats.

Per a Gates, la idea darrere de les criptomonedes o els NFT és que són actius sense cap valor. «Estic acostumat a classes d’actius com una granja en la qual es produeix, o com una empresa en la qual es fabriquen productes», va sentenciar.