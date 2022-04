El 2021 va ser sense cap dubte l’any de l’apogeu dels tokens no fungibles (NFT), la tecnologia basada en blockchain que permet certificar la propietat sobre actius digitals únics i escassos, cosa que permet rellançar el seu valor. Aquesta innovació, que trasllada l’exclusivitat que ja es donava en el món físic a l’art digital, ha fet que obres, mems i fins i tot tuits es venguin per xifres astronòmiques.

Amb la seva popularització, els NFT s’han convertit en tot un fenomen i l’any passat van generar un mercat de més de 41.000 milions de dòlars. No obstant, aquesta febre de l'or digital també ha obert la porta no només a l’especulació sinó a un important augment dels delictes i estafes, com també està passant amb les criptomonedes. Així ho indica un informe publicat aquest dimecres per la plataforma Chainalysis, que alerta del creixement d’activitats il·lícites amb aquests actius que podrien atribuir-se al blanqueig de capitals.

Al llarg de l’any passat, Chainalysis va detectar que, entre el robatori de diners i estafes diverses, els NFT havien mogut de forma il·lícita un total aproximat de més de 3.241 milions de dòlars. Aquesta quantitat es va descobrir després de rastrejar el valor enviat entre les plataformes que permeten el comerç de NFT i detectar que els receptors eren comptes de criptodivises vinculades a activitats il·legals. El volum de diners il·lícits es va catapultar durant la segona meitat de l’any.

Crim i especulació

«Tota aquesta activitat representa una gota d’aigua en comparació amb els 8600 milions de dòlars de blanqueig de diners basats en criptomonedes que vam rastrejar en tot el 2021», apunten els autors de l’informe. «Tot i així, el blanqueig de diners i les transferències de negocis de criptomonedes sancionats representa un gran risc per a la construcció de la confiança en les NFT i ha de ser monitoritzat més de prop pels mercats, els reguladors i l’aplicació de la llei». Des del començament, la forta privacitat de les transaccions en sistemes descentralitzats com bitcoin ha inquietat els legisladors pel seu potencial de ser utilitzat per criminals sense ser detectats.

Molts han advertit que rere la compra de NFT per xifres astronòmiques hi ha una operació de grans fons i inversors en el món cripto per copar titulars als mitjans i revaloritzar les seves propietats. L’informe de Chainalysis també apunta a una falsa bombolla a l’assenyalar un creixement del ‘wash trading’, com es coneix en argot la pràctica dels propietaris de NFT de fingir la venda enviant-se els diners de la compra a carteres de criptodivises que controlen per fer veure que hi ha un intercanvi real d’aquesta propietat que n’augmenti el valor. La plataforma va detectar milers de casos d’aquest estil i fins a 262 usuaris que s’havien venut a si mateixos un NFT més de 25 vegades per obtenir uns beneficis de fins a 8,9 milions.