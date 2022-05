No és màgia encara que el seu nom ho indiqui. I és que de facto, l'HONOR Magic4 Pro fa possible la creació d'obres d'alta qualitat amb multitud d'opcions d'edició. Més enllà de les capacitats tècniques que ens ofereix aquesta nova tecnologia, la idea era demostrar que a més, es poden potenciar les virtuts multimèdia de les persones i bona prova és l'obra del director Eugenio Recuenco qui, amb un dispositiu d'HONOR, s'ha embarcat en aquesta proposta visual anomenada Kaleidoscope.

Kaleidoscope versa sobre el mite grec de Narcís, donant-li un punt de vista calidoscòpic centrat en la imatge i els seus múltiples reflexos. Rodada a la casa Carvajal de Pozuelo de Alarcón, Madrid, la idea era demostrar com amb un mòbil d'altes prestacions es poden expressar idees. En paraules del propi Eugenio: «L'experiència de rodar una pel·lícula amb HONOR Magic4 Pro és nova i atractiva, em va emocionar veure com la tecnologia d'avui dia ens dona més mètodes i possibilitats per crear i expressar. A més, el mòbil ha caigut a terra, a la piscina... I ha resistit».

Amb la certificació IMAX Enhanced del món, l'HONOR Magic4 Pro, és l'últim vaixell insígnia d'HONOR.