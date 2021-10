El Balloon World Cup, el mundial de globus impulsat per l’streamer Ibai Llanos i el futbolista Gerard Piqué irromp amb força a Twitch. Aquesta competició, que va enfrontar a 32 països, va consistir en un torneig del joc del globus, en el que dos contrincants intenten evitar que un globus toqui a terra, i quan algun dels participants no arriba a temps es conta punt per l’altre. La competició va agrupar més de sis-centes mil persones a la plataforma morada el 14 d’octubre passat. Les sis hores de torneig es van retransmetre gratuïtament pel canal de Twitch d’Ibai Llanos.

Per aconseguir que la competició fos justa, el mundial comptava amb la tecnologia de l’«Ojo del Globo», una versió adaptada de polèmic VAR del futbol. L’encarregat d’aquesta tecnologia durant el directe va ser el figuerenc Adrià Buxeda Pérez.

Adrià Buxeda ens explica el contrast que per ell ha suposat aquest mes d’octubre: «A principis de mes estava sense feina, em va arribar una oferta laboral a través d’un professor que vaig tenir i al cap de tres setmanes estava en directe davant de sis-centes mil persones.»

Va entrar al projecte a través de l’empresa per la qual treballa, Blackfish, que és la que va aportar l’equip humà de tècnics i especialistes pel muntatge audiovisual de l’espectacle, juntament amb l’empresa 16nou, que va aportar l’equipament de càmeres i plató per a poder realitzar el mundial.

Adrià Buxeda ens explica que va saber el mateix dia que ell seria l’encarregat del videoarbitratge de la competició. «Necessitaven algú que sabés projectar repeticions en directe amb el programa que utilitzem, i dels pocs que en sabíem em va tocar a mi».

Compartint plató amb ell hi havia convidats de diversos sectors, streamers com el mateix Ibai Llanos, el Xokas o Cristinini, col·laboradors televisius com Cristóbal Soria o Alfredo Duro i futbolistes com Riqui Puig, Jordi Alba i Gerard Piqué.

Buxeda també comenta que, encara que «la idea feia temps que hi era, però es va muntar tot amb dues setmanes».

Després d’aquesta experiència tan gratificant i intensa, Adrià Buxeda espera continuar treballant amb Ibai i Kosmos en els pròxims esdeveniments i projectes.