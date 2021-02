"La tècnica i la tecnologia són una oportunitat per a les noies"

Esther Fabregat, veïna de Sant Martí de Tous, va estudiar Enginyeria Tècnica en Química Industrial a la UPC d'Igualada. Actualment, amb 50 anys, és Quality Manager d'ICL, a Súria.

- Aplicar la química a l'entorn industrial. Vostè va tenir clar el seu futur professional i va optar per una enginyeria. Què cal per fer una carrera tècnica?

- El més important és estar motivat i tenir un gran interès per la tecnologia, així com un bon coneixement de les assignatures de ciència i tecnologia: matemàtiques, física, química, informàtica... En el meu cas m'agradaven molt les matemàtiques i tenia clar que havia d'optar per una carrera de ciències. Em vaig decidir per una enginyeria perquè el ventall de possibilitats és ampli, i la enginyeria també és cosa de dones. La formació en química industrial proporciona una gran versatilitat a l'exercici professional, amb capacitat per a l'anàlisi, concepció, càlcul, disseny, construcció, monitoratge, control, optimització i operació d'instal·lacions, equipaments i productes de la indústria química.

- S'encarrega del Sistema de Gestió de Qualitat de l'empresa minera del Bages, ICL, on hi ha presència de dones amb responsabilitat tant tècniques com executives. És habitual en el seu sector o està més masculinitzat?

- M'he mogut en entorns professionals on la presència de dones era més habitual a Administració i Laboratori. Tenint en compte que molta gent confon la gestió de la qualitat amb el control de qualitat, la majoria d'empreses busca aquest perfil al laboratori, on hi sol haver més dones. A ICL les dones són presents en tots els departaments, fins i tot en departaments on històricament hi ha molta presència masculina, com la mina, cada vegada hi ha més dones. Hem anat guanyant terreny, es nota un augment gradual i suposo que de mica en mica s'anirà equiparant.

- Com es pot lluitar contra la creença que les dones són refractàries a la tecnologia?

- Són les mateixes dones que s'han de plantejar nous reptes i deixar de creure que les tecnologies són cosa d'homes. Cal superar el suposat caràcter masculí de les enginyeries i fer creure a les nenes, des de petites, que poden fer-ho, que són capaces i que tenen moltes possibilitats en aquest àmbit. La tècnica i la tecnologia són una oportunitat per a les noies.

- En el seu cas, ho va tenir clar. Fa més de trenta anys va apostar per estudiar Enginyeria Tècnica

Industrial en Química a Igualada, una titulació que té bona demanda professional. Quina ha estat la seva trajectòria laboral?

- Vaig començar a treballar en la indústria d'adobats de pells, també he estat en la de poliuretà, i ara en una empresa de tractament de minerals. La meva carrera professional s'ha centrat en temes de qualitat, una tasca que m'agrada perquè es tracta de buscar la millora de qualsevol procés, ja sigui en l'obtenció de resultats, l'optimització del temps... És una feina bastant agraïda.