Com utilitzar WhatsApp en dos mòbils alhora

Com utilitzar WhatsApp en dos mòbils alhora | Shutterstock

WhatsApp s'ha instal·lat plenament en les nostres vides. En molt pocs anys, l'aplicació més popular de missatgeria instantània ha conquistat per complet el mercat. La majoria de nosaltres tenim ja un telèfon mòbil amb aquesta app instal·lada i la utilitzem a totes hores per comunicar-nos, sigui per raons personals o professionals.

No obstant això, alguns 'trucs' de WhatsApp no ??són encara del tot coneguts per gran part dels seus usuaris. Un d'ells és l'opció que permet utilitzar un mateix número en dos dispositius al mateix temps.



Hi ha dues maneres d'aconseguir traslladar el teu compte de WhatsApp a un segon dispositiu, un d'ells a través de la funcionalitat WhatsApp web, i el segon 'rootejant' els dos telèfons, amb el risc de seguretat que això pot comportar. El 'rooting' o 'rooteig' de dispositius és un procés que permet als usuaris de telèfons intel·ligents obtenir un control privilegiat del dispositiu amb l'objectiu de superar les limitacions que posen els operadors i desenvolupadors d'apps.

T'expliquem, pas a pas, cada un dels dos casos

1. WhatsApp Web

· Un dels dos dispositius ha de tenir l'app WhatsApp instal·lada i el compte actiu

· En el segon dispositiu (mòbil, tablet, iPad ...), entra a web.whatsapp.com al navegador preferit i selecciona, en configuració, 'vista d'escriptori', 'versió per a ordinador' o alguna opció equivalent.

· Escaneja des del primer dispositiu (en l'opció WhatsApp web de l'app WhatsApp) el codi QR que apareix en el segon.

· El compte de WhatsApp del primer telèfon quedarà activa i disponible en el segon dispositiu.

2. Rooting (en dos mòbils Android)

· Assegura't que els dos telèfons estiguin 'rootejats'.

· En el dispositiu 1 (amb el compte de WhatsApp actiu) tecleja * # 06 #, codi amb el qual coneixeràs el teu codi IMEI.

· Descàrrega Titanium Backup, obre i accepta el permís de root.

· Guarda les dades de WhatsApp (quedaran en sdcard / titaniumbackup) i copia'ls al teu ordinador.

· En el segon mòbil, a més de WhatsApp i Titanium Backup, hauràs instal·lar Xposed i Donkey Guard.

· Busca WhatsApp a Donkey Guard. Vés a Configuració - Identitat i selecciona la casella 'Device ID'. Introdueix a continuació l'IMEI de l'altre dispositiu. Guarda i tanca Donkey Guard.

· Còpia l'arxiu de Titanium Backup de el primer dispositiu. Enganxa'l en el segon. Restaura les dades de Titanium Backup.

· El compte de WhatsApp del primer dispositiu quedarà actiu i accessible en el segon.