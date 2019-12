L'oferta de feina que ha encès les xarxes socials: «Es busca treballadora de la llar sexi i amb bons pits»

Una oferta d'ocupació denigrant a Vigo publicada al portal web milanuncios.com ha provocat les crítiques dels usuaris: "Es busca treballadora de la llar sexi, [...] només neteja, si hagués sexe s'abonaria la diferència. Noia de 20 a 40 -anys- en bona forma física, bons pits i agradable. Abstinguin-se cards".



Sembla una broma, encara que no ho sigui, anunciada per "Juanjo". Després de diverses reprovacions, el reclam ha estat retirat de la web, encara que el compte de Twitter @JobsMierda s'ha encarregat de fer una captura i pujar-la a les xarxes.





Demanda en la mateixa línia

La veritat és que aquest tipus d'ofertes amb continguts indignants són més comuns del que no sembla. El passat mes de novembre, a la mateixa plataforma, un home "minusvàlid" -segons es deia a si mateix-, buscava a Cambados "una noia llatina (atrevida, sexy i amb pits generosos)" per acompanyar ":" Imprescindible enviar fotos de cames i escot ", deia el text.Encara que en una proporció menor, també es troben a la xarxa anuncis desense oblidar que la teva casa quedarà molt neta", proposava una persona "colombiana sensual "a Avilés (Astúries)., rento garatge, jardí, casa, cotxe, furgoneta etc... També tinc cura ancians", demandava una altra, en aquest cas per a Barcelona.