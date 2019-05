Google veta Huawei: què li passarà al teu mòbil?

La guerra comercial i tecnològica entre els Estats Units i la Xina ha impactat de ple en els usuaris de telèfons mòbils Huawei, ja que Google ha suspès els seus acords amb la marca xinesa i els seus mòbils poden quedar desactualitzats en poc temps. Els seus propietaris poden deixar de tenir accés a Google Play i serveis com Gmail.

El govern de Donald Trump va incloure oficialment dijous passat Huawei en una llista negra comercial, per suposar una "amenaça per a la seguretat nacional", fet que implica la imposició immediata de restriccions que complicaran molt que el gegant tecnològic pugui fer negocis amb companyies nord-americans.

De moment Huawei, que és la marca de smartphones que més es ven a Espanya, no ha reaccionat a aquesta informació i tampoc s'han pronunciat des del Departament de Comerç nord-americà.

Què passa si tens un mòbil Huawei?



Els mòbils d'Huawei poden perdre l'accés immediat a les actualitzacions del sistema operatiu Android. Tampoc podran descarregar-se aplicacions i serveis ja que quedarien fora de Google Play Store o del compte de correu electrònic Gmail. L'únic que podrà mantenir l'empresa asiàtica serà l'accés a la versió d'Android disponible a través de llicències de codi obert, aptes per a qualsevol que vulgui usar-les.

Google, doncs, deixarà de prestar col·laboració i ajuda tècnica als telèfons Huawei, tant per les apps com pel sistema operatiu. Si no canvia la situació, el gegant xinès es veurà obligat a idear el seu propi codi operatiu.

Segons recull el diari Clarín, Huawei no ha llançat fins ara un sistema operatiu propi perquè, d'acord amb els rumors, no és tan bo com l'Android, i no té moltes aplicacions de tercers desenvolupades per a ser usades en ell, però segueixen treballant-hi.

Un 75% de mòbils utilitza Android



El sistema operatiu de Google, Android, és utilitzat pel 75% dels dispositius mòbils a tot el món; iOS d'Apple suposa gairebé el 25% restant.

El fundador i president de l'empresa Huawei, Ren Zhengfei va afirmar recentment davant diversos periodistes que continuaran desenvolupant els seus propis components per reduir la dependència de proveïdors estrangers.

Els detalls concrets dels serveis específics afectats estan sent estudiats dins de Google, propietat d'Alphabet Inc, segons la font. Els advocats de Huawei estan avaluant també l'impacte de les accions del Departament de Comerç, segons va indicar divendres un portaveu de la firma xinesa.