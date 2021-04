Incendi als baixos d'un edifici al carrer Doctor Pasteur de Figueres

Dissabte 17 d'abril al migdia s'ha produït un incendi als baixos de les vivendes del número 5 del carrer Doctor Pasteur de Figueres, a la zona del Parc Bosc. S'ha donat l'alarma als bombers a les 13.10 del migdia i set dotacions s'han desplaçat fins al lloc del succés. Bombers ha informat que el foc ha estat totalment extingit a les 13.51, sense dificultats.

Es desconeix el motiu concret però el vicealcalde i regidor de seguretat, Pere Caselles, ha afirmat que "tot apunta que hi ha hagut un descuit de la persona que hi viu, que s'ha quedat dormida. A part, és una persona que té certs problemes de comportament i que hem de mirar com sol·lucionar-ho".

JORDI CALLOL



No només ha sortit perjudicat l'edifici que ha patit l'incendi, sinó que el bloc del costat i de darrere també han patit danys a causa del cel obert que compartien els 3 edificis, que ha quedat tenyit de negre a causa del fum.

Només hi ha hagut un ferit, l'inquilí de la vivenda, que ha hagut de ser traslladat a l'Hospital. Personal d'un establiment proper a l'edifici també ha hagut de ser atès pels serveis mèdics per inhalació de fum.