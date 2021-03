Un conductor begut bolca el seu cotxe davant de la seu de la Generalitat a Girona sense provocar ferits

La Policia Municipal de Girona ha denunciat un conductor que triplicava la taxa d'alcoholèmia permesa i que va bolcar el seu cotxe davant de la seu de la Generalitat a Girona. Els fets van passar pels volts de quarts de deu del vespre quan, per causes que s'investiguen, el conductor va accidentar-se a la plaça Pompeu Fabra. Un cop els agents van arribar al lloc dels fets, li van fer la prova d'alcoholèmia a l'home de 38 anys i que va donar un resultat penal, triplicant la taxa màxima de 0,25 mg per litre d'aire, fet que va provocar que s'instrueixin les diligències corresponents al jutjat. El sinistre no va provocar ferits, tampoc el conductor del vehicle.