Investiguen una baralla al Culubret de Figueres amb un ferit i trets contra un cotxe

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres investiguen una baralla al barri del Culubret que va acabar amb un home ferit i dispars contra un cotxe. Els fets van tenir lloc aquest dimecres, cap a quarts de dotze del matí, al carrer Avinyonet. La víctima, un home de 40 anys, va acabar amb un tall superficial al coll i un altre a l'esquena (possiblement, fets amb un ganivet llarg o una catana). Se'l va traslladar al CAP perquè el curessin i no ha presentat denúncia. La policia creu que la disputa s'hauria originat per un afer de drogues. A través de les càmeres, la Guàrdia Urbana va veure com un dels implicats va disparar un tret contra un cotxe que marxava i, després, ell mateix va recollir les beines del terra.

