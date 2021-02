Dispositiu policial per prevenir la defraudació de fluid elèctric a la Jonquera

A primera hora del matí del passat dimecres 10 de febrer, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Districte de la Jonquera, conjuntament amb dos tècnics operaris de la companyia elèctrica, van dur a terme un dispositiu per tal de prevenir la defraudació de fluid elèctric en diversos blocs de pisos i domicilis de la Jonquera.

Concretament l'operatiu policial es va centrar en tres carrers, el primer al carrer Pont, amb un total de 16 pisos, dels quals 7 tenien la llum punxada de forma fraudulenta. Els tècnics van anul·lar els comptadors i policialment es van identificar els veïns d'aquest edifici.

Amb posterioritat el dispositiu es va traslladar al carrer Alzines, on hi havia una casa ocupada. Allí es va poder constatar que hi havia un cable connectat directament a la xarxa general ja que l'escomesa de la casa estava anul·lada. Es tractava d'un cable amb un endoll que sortia per la finestra que donava al carrer. Es van identificar les dues persones que ocupaven la casa.

I per finalitzar, l'operatiu es va desplaçar fins al carrer Lluís Companys, on allí es van verificar dos blocs de pisos, dels quals en un d'ells hi havia cinc comptadors de la llum punxats i en l'altre edifici un total de dos. Igual que en els anteriors casos, es van identificar tots els veïns.

El dispositiu policial va finalitzar sense cap incidència.