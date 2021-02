El jutjat deixa en llibertat el conductor detingut per la mort d'un ciclista a Castelló

El jutjat d'instrucció 3 de Figueres ha deixat en llibertat provisional el conductor de la furgoneta detingut dissabte per la mort d'un ciclista a la C-260 a Castelló d'Empúries. Segons informa el TSJC, el conductor, de 56 anys i veí de Vilademuls, va passar a disposició judicial diumenge. La magistrada va acordar com a mesures cautelars compareixences periòdiques i li ha retirat el permís de conduir mentre es tramita la causa, oberta per un delicte d'homicidi imprudent.

El sinistre va tenir lloc cap a dos quarts de nou del matí, quan la furgoneta va envestir el ciclista que circulava en direcció a Roses. A conseqüència de l'impacte, el ciclista, un home de 37 anys i veí de Figueres, va morir.

El conductor va donar negatiu a la prova de detecció d'alcohol i drogues que li van fet els agents. Tot i això, el van detenir perquè l'accident es va produir en un tram recte, sense problemes de visibilitat i de dia.

Arran de l'accident, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).