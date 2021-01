Interior investiga l'anunci d'un cotxe de Mossos logotipat en una web de segona mà

La Conselleria d'Interior investiga l'anunci allotjat en una web de compra-venda de productes de segona mà d'un cotxe logotipat dels Mossos d'Esquadra. En l'anunci un particular ofereix per 4.000 euros un Seat Altea XL del 2008 amb el disseny exterior idèntic als vehicles de la policia catalana, inclòs el pont de llums prioritaris. En el text es diu que és un cotxe "autèntic" i té també el "kit de detinguts" i "llanterna". El text diu que el motor es va canviar als 150.000 quilòmetres, està en perfecte estat, ha passat la ITV i té els impostos al dia, així com etiqueta ambiental.

El venedor diu que pot ser interessant com a vehicle de col·lecció, de lloguer per a rodatges de cinema o publicitat. També diu que es pot usar per part d'un altre cos policial si es repinta o per a cotxe de carrer si es treuen els distintius policials.

El cas, avançat per 'El Nacional' i confirmat pels Mossos a l'ACN, ha arribat a la Subdirecció General d'Administració i Serveis de la Conselleria d'Interior, que ha fet un requeriment a l'empresa responsable de l'anterior 'rènting' per recordar-li les seves obligacions contractuals, que inclouen el deslogotipat i la retirada de tot l'equipament policial abans de revendre el vehicle.