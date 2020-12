Comissen més de 194 kg de marihuana amagats en un autobús i en un cotxe de luxe a la Jonquera

La Policia Nacional ha comissat en deu dies més de 194 kg de marihuana amagats en un autobús i un cotxe de luxe a la Jonquera. Els agents han detingut quatre persones, entre elles els dos conductors del vehicle i el responsable de l'empresa de transports per un delicte contra la salut pública. Tots quatre han ingressat a presó provisional després de passar a disposició judicial. La primera actuació va tenir lloc després que funcionaris de la Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera detectessin un cotxe d'alta gamma i gran cilindrada, estacionat en un carrer proper a les dependències policials i amb un gran nombre de paquets sospitosos a l'interior.

Gràcies a la col·laboració de guies canins van confirmar que hi podia haver droga a l'interior i es va determinar que el cotxe pertanyia a una empresa alemanya de lloguer de vehicles. Els agents, però, no van poder localitzar el seu conductor ni ocupants. Quan el van inspeccionar, van trobar al maleter i als seients posteriors 99 paquets precintats amb 113,84 kg de marihuana. També hi van intervenir un dispositiu clonador de targetes de crèdit.

La segona actuació va tenir lloc al cap de deu dies i es va iniciar gràcies a la informació facilitada per un ciutadana als Mossos d'Esquadra. En aquest avís, s'aportaven dades sobre un autocar de transport de passatgers que arribaria a la Jonquera a una hora determinada i que en el seu interior hi havia droga.

Per corroborar-ho, els agents van establir diversos controls en punts d'entrada al municipi, en col·laboració amb els mossos. En ells, van localitzar un autobús amb matricula romanesa que coincidia amb la descripció facilitada. Els guies canins van marcar positiu en diverses parts de vehicle i sota el seient i l'interior de la maleta d'un dels ocupants van trobar diverses bosses amb marihuana.

També van localitzar diversos paquets amagats en diferents parts de l'autobús. Un fet que apuntaria, segons la policia, a la complicitat dels conductors i d'un dels responsables de l'empresa que també viatjava al vehicle.

En total, hi havia 81 kg de marihuana. Els agents van detenir el passatger, els dos conductors del bus i el responsable de l'empresa de transports.



Peces d'una moto robada al maleter

Per altra banda, al maleter van trobar un paquet de grans dimensions on hi havia el xassís, el motos i altres peces d'una moto que constava com a robada. Per això, també es va detenir els conductors i el responsable de l'empresa com a presumptes autors d'un delicte de receptació i se'ls van intervenir més de 16.000 euros en efectiu.