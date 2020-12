Detecten tres treballadors sense permís en una empresa d'hostaleria de l'Escala

La Policia Nacional, Inspecció de Treball i la Seguretat Social han trobat 38 treballadors que no tenien permís després de registrar una cinquantena d'establimentes de les comarques gironines aquest 2020. Al llarg de tot l'any s'han identificat 318 treballadors per comprovar que tots els permisos estaven en regla. Les sancions per tenir persones sense permís treballant pot anar entre els 10.000 i els 100.000 euros.

Un dels operatius més importants es va fer el 14 de juliol a l'Escala on van trobar tres persones sense permís treballant en un establiment d'hostaleria. A més, un d'ells va acabar detingut per haver-se fet passar per una altra persona amb nacionalitat espanyola durant un any.