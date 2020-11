Nou persones acaben denunciades a Figueres per fer una festa nocturna

Les queixes dels veïns del barri del Poblenou de Figueres han alertat la policia, aquest diumenge, dia 15, a la nit, de la celebració d'una festa il·legal. Eren gairebé un quart d'una de la matinada quan els agents de la Guàrdia Urbana han arribat al bar indicat pels denunciants i han descobert que, tot i estar tancat, a dins se sentia ambient de festa. Un cop confirmades les sospites, els policies han denunciat les nou persones que hi havia al bar, una d'elles n'era el responsable, i les ha desallotjat.

Durant el cap de setmana els agents de la Guàrdia Urbana han posat 33 sancions a persones que no respectaven les mesures de seguretat per prevenir el contagi de coronavirus. Dotze, per no portar mascareta; onze, perquè estaven desplaçant-se en un horari de toc de queda sense justificació; una per obrir un bar i nou més per una reunió de més de sis persones que feien classes de ball a porta tancada.