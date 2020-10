Familiars i voluntaris estenen la recerca del desaparegut d'Olot a Figueres i el Ripollès

Més d'un centenar de familiars i voluntaris han seguit buscant l'home de 82 anys, Pere Busquets Capdevila, que des de fa una setmana va desaparèixer a Olot. Des del dissabte, els equips de recerca dels Bombers van aturar el dispositiu a l'espera de nous indicis que marquin a on podria ser l'home.

Més enllà d'això, els familiars i voluntaris han seguit pentinant la zona i ara han optat per començar a distribuir cartells per tota la comarca de la Garrotxa i també fins a Figueres i part del Ripollès per veure si algú el pot localitzar. Els nous cartells que ha preparat la família compten amb una fotografia que es pot distingir més la cara amb l'objectiu que qualsevol persona que l'identifiqui avisi als serveis d'emergència.

Una setmana després que desaparegués un home de 82 anys a Olot, la família segueix sense localitzar-lo. El dispositiu de recerca va començar el dimecres de la setmana passada, quan un dels fills en va denunciar la seva desaparició. A partir d'aquí va arrencar un ampli dispositiu format per la Policia Local d'Olot, els Bombers i els Mossos.

Davant de la falta de pistes i després de pentinar bona part del territori del voltant, els cossos d'emergència van decidir aturar el dispositiu el dissabte al migdia. Tot i així, els familiars van seguir la seva recerca. Des del dissabte i fins aquest dimarts han sortit cada dia a buscar l'home de 82 anys per diferents zones boscoses i rurals que envolten Olot. Aquest dimarts han estat buscant-lo per la zona de la riera de Riudaura amb alguns gossos sense èxit.

Una de les familiars ha agraït el suport de prop d'un centenar de voluntaris que cada dia ha participat en les batudes de recerca. Tots ells s'han repartit en diferents zones i diferents horaris per tal de garantir que no s'incomplissin les restriccions sanitàries de reunions de més de sis persones.

Ara, han decidit ampliar la recerca repartint cartells per tota la comarca de la Garrotxa, una part del Ripollès i també fins a Figueres. La família i els voluntaris enganxen cartells en establiments de cada municipi per difondre la imatge de l'home i facilitar que si algú el veu recordi la seva cara.

"Si algú passa per la gasolinera o la fleca i després va a caminar, es fixarà amb la cara d'aquest home que encara no l'han trobat", ha assegurat una familiar de l'home. Per això demanen que tothom que vagi per la Garrotxa a caminar o fer excursions es fixi en si el veu o no. En cas que se'l trobi, demanen que avisin als cossos d'emergència.

Per fer-ho han elaborat un cartell nou, amb una fotografia diferent. Segons han explicat els familiars a l'ACN, es tracta d'una imatge que "defineix" millor com és i es pot veure millor la seva cara. Tot i així, avisen que habitualment portava gorra encara que a la foto no hi apareix.

L'home, que tenia plena autonomia, no s'hauria desplaçat fins gaire lluny, ja que el seu cotxe segueix aparcat a casa. Per altra banda, la família ha apuntat que tenia una autonomia plena, malgrat la seva edat. De fet, han relatat que cada dia anava fins al centre cívic d'Olot i alguns dies també s'hi quedava a dinar. Tot i així, la família ja ha avisat a les companyies de transport públic perquè si el veuen, avisin als serveis d'emergències.