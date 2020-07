Localitzen més de 15.000 plantes de marihuana en tres plantacions al Gironès i detenen cinc persones

Els Mossos han localitzat més de 15.000 plantes de marihuana en tres plantacions trobades al Gironès. En una primera operació, el 22 de juliol, van detenir cinc persones relacionades amb plantacions en diverses finques. Les detencions es van fer a Canet d'Adri, Esponellà i Cornellà de Terri i els detinguts van ser quatre homes i una dona, de 44 i 56 anys, nacionalitat espanyola i veïns de Girona, Palafrugell, Salt i Cornella del Terri. Aquests tenien plantacions de marihuana en tres finques diferents. D'altra banda, es van localitzar 1.200 plantes més a Vilademuls. Els Mossos calculen que una vegada recol·lectades totes les plantes haurien produït un mínim de 7.500 kilos de marihuana, que equival a més d'11 MEUR en el mercat il·legal.

A principis de juliol els Mossos van comprovar que en una finca de Canet d'Adri hi havia una plantació de marihuana. Durant la investigació, van identificar els possibles responsables i propietaris de la finca i van constatar que tenien altres finques properes, a Esponellà i Cornellà de Terri. Aquestes finques podrien haver estat adquirides amb els beneficis obtinguts de les plantacions de marihuana, ja que els identificats no disposaven de mitjans de vida per poder comprar les propietats.

Després d'obtenir autorització judicial, els agents van muntar un dispositiu el 22 de juliol per realitzar entrades i escorcolls simultanis a les tres propietats. A l'entrada de Canet d'Adri, els investigadors van observar que la plantació ja havia estat recol·lectada però, tot i així, hi van trobar 1.129 grams de marihuana assecada. Per aquest motiu van detenir un home de 49 anys i veí de Salt, com a vigilant de la plantació, el qual duia una arma de foc tipus escopeta en el moment de la seva detenció.

A Esponellà, hi van trobar un total de 2.913 plantes. També van observar que a la finca hi havia diversos dipòsits d'aigua per tal de fer el sistema de regadiu, cosa que demostrava que era una plantació a ple rendiment. Per aquest motiu es va detenir un home de 56 anys i veí de Palafrugell, el qual també disposava d'una arma de foc i que feia tasques de vigilant.

Finalment a l'entrada de Cornella de Terri van detenir un home i una dona de 47 i 44 anys d'edat i veïns de Cornellà del Terri i Girona, respectivament, com a propietaris de les dues explotacions. Durant la tarda del mateix dia, els agents van detenir una quarta persona en relació al cas.

Els Mossos no donen per tancada la investigació i no descarten noves detencions relacionades amb el cas.

Tres dels detinguts, amb antecedents, van passar el 24 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. Els altres dos detinguts compareixeran davant el jutge encarregat del cas quan siguin requerits.



Més de 1.200 plantes a Vilademuns



Arran de la investigació iniciada a principis de mes, els Mossos van poder saber que al voltant de les primeres explotacions i dins del municipi de Vilademuls n'hi podria haver altres plantacions exteriors de característiques similars.

Així, el 9 de juliol es van localitzar unes plantacions de marihuana a Orfes (Vilademuls), en un indret boscós i de difícil accés a prop del riu Fluvià. Es van localitzar, tres camps amb un total de 6.100 plantes.

Posteriorment, el 23 de juliol es va localitzar una altra plantació de marihuana, a Parets d'Empordà (Vilademuls), també en un indret de difícil accés. En aquesta ocasió, es va trobar dos camps amb 4.200 i 2.000 plantes respectivament. En cap dels dos casos es van produir detencions.