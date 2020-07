Llibertat pels dos joves jutjats pels disturbis postsentència empresonats a Figueres

La secció quarta de l'Audiència de Girona ha deixat en llibertat els dos joves jutjats pels disturbis postsentència. El judici va quedar vist per a sentència ahir. La fiscalia va mantenir la petició de 9 anys de presó i multes de 7.200 euros acusant els joves d'haver llançat pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra i lesionar dos agents durant els aldarulls de la nit del 16 al 17 d'octubre passat. La Generalitat, com a acusació particular, sol·licita 3 anys i mig de presó. La defensa, encapçalada pel lletrat Benet Salellas, subratlla que la resolució de l'Audiència "és el presagi d'una bona sentència". Els joves estaven en presó preventiva des de l'octubre passat.





La Secció 4a de l'Audiència de Girona posa en llibertat l'Ibrahim i en Charaf (@ICheraf ) detinguts durant les protestes de l'octubre passat. És presagi d'una bona sentència i esperem que auguri de futures resolucions judicials més respectuoses amb els nostres drets. pic.twitter.com/RBAJNFqHRc — salellas advocats (@salellasadv) July 2, 2020

Fins a 9 anys de presó

Després de, dos dies de judici i quan encara no hi ha sentència, la secció quarta de l'ha ordenat que els dos joves surtin en. La decisió del tribunal de la secció quarta arriba l'endemà que el judici quedés vist per a sentència i després que la fiscalia i la Generalitat mantinguessin la petició de presó per delictes de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, danys i lesions lleus.La defensa dels joves jutjats, encapçalada pel lletrat, assegura que la decisió de l'Audiència "és presagi d'una bona sentència". "I esperem que auguri de futures resolucions judicials més respectuoses amb els nostres drets", afegeix la defensa en un tuit.Al llarg d'aquests mesos, i fins que el cas ha arribat a judici, la defensa havia sol·licitat en diverses ocasions la llibertat provisional dels dos joves però els hi havien denegat argumentant, bàsicament, risc de fugida per manca d'arrelament. Unes decisions que lahan qualificat reiteradament de "racisme institucional" perquè els únics arrestats que continuaven en presó preventiva eren d'origen estranger. Després de la llibertat dels dos jutjats, queda un altre jove (també d'origen estranger) a la presó pendent de judici.El primer judici pels disturbis postsentència va quedar ahir vist per a sentència., com a acusació particular, van mantenir la petició de condemna per als dos joves per, presumptament, haver llançat pedres contra una furgoneta de l'ARRO i haver lesionat dos mossos.La fiscalia demana 9 anys de presó. L'acusació particular, exercida per la Generalitat, discrepa de la qualificació jurídica del fiscal i sol·licita 3 anys i mig de presó perquè considera que existeix concurs ideal de delictes perquè es van cometre en una sola acció.La defensa demana l'absolució dels dos joves. Salellas va introduir una alternativa en cas que el tribunal dicti una sentència condemnatòria. Sol·licita 9 mesos de presó per desordres públics i danys amb una atenuant molt qualificada de reparació de dany perquè els joves han consignat els diners per fer front a una possible indemnització.Durant la seva declaració al judici, els dos joves jutjats van negar els fets i van assegurar que ni tan sols van participar en cap de les mobilitzacions de rebuig a la sentència delque condemnava els líders independentistes. Els encausats van explicar que es van trobar enmig dels aldarulls i els van detenir quan intentaven esquivar-los. "Sóc d'origen estranger, el blanc perfecte quan la policia està enfadada", va dir un dels acusats.