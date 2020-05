El dijous festiu de Figueres acaba amb 28 denuncies per trencar confinaments

El darrer dia d'abril era festiu a Figueres però hi va haver mercat i una notable mobilitat de gent per la ciutat. La Guàrdia Urbana va acabar la jornada d'aquesta Santa Creu confinada a causa del coronavirus amb 28 denúncies per trencar les restriccions vigents. Durant el dijous 30 d'abril, els agents van identificar 393 persones i 332 vehicles amb el balanç de les 28 denúncies esmentades. En el transcurs de la pandèmia, els controls policials a Figueres sumen 1.259 persones denunciades i 14 detinguts per qüestions diverses relacionades amb el confinament.





