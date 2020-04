Denuncien fins a 22 vegades i detenen un veí de la Jonquera per saltar-se successivament l'estat d'alarma

Els Mossos i la Policia Local de la Jonquera han denunciat fins a 22 vegades un veí del poble per saltar-se successivament el confinament. Es tracta d'un francès de 34 anys, però resident al municipi, que no respecta les restriccions de l'estat d'alarma. De fet d'ençà que va començar el confinament, no només se l'ha denunciat, sinó també detingut, per desobeir de manera reiterada els agents de l'autoritat. Per més inri, però, el jove és un vell conegut de la policia. Té problemes de dependència amb les drogues i es dedica a cometre petits delictes (entre d'altres, trenca la lona dels camions per robar-los mercaderia). Precisament, algun dels cops en què se l'ha denunciat ha estat durant les seves anades i vingudes al polígon.

D'ençà que es va decretar el confinament, aquest jove surt al carrer de manera reiterada. I de fet, les dades parlen per elles mateixes, perquè quan s'estan a punt de complir quatre setmanes de l'estat d'alarma (és a dir, 28 dies) aquest noi ja acumula fins a 22 denúncies imposades tant pels Mossos com per la Policia Local.

I no només això, sinó que també ja se l'ha detingut. Però una vegada i una altra, ell torna a sortir al carrer tot i l'estat d'alarma per la covid-19. El jove, que consumeix estupefaents, també acumula altres antecedents per petits delictes.

D'ençà que va començar el confinament, la Policia Local de la Jonquera ha imposat ja un total de 151 denúncies al municipi per saltar-se l'estat d'alarma.