El temporal dificulta la recerca del mariner desaparegut a Palamós i la limita a mitjans aeris

El temporal dificulta la recerca de l'home desaparegut a Palamós (Baix Empordà) quan hauria caigut al mar quan intentava amarrar un vaixell a port. Ara per ara, el dispositiu pràcticament es limita a buscar-lo per aire. Des de primer hora, helicòpters dels serveis d'emergències pentinen la costa per intentar localitzar-lo però les embarcacions no poden sortir per mala mar. El dispositiu el formen efectius de Salvament Marítim, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil. També pentinen el litoral per terra però a bona part de la costa no es pot arribar a primera línia pel temporal de mar. Segons fonts de Salvament Marítim, el mariner va caure quan intentava amarrar un vaixell mercant, el Manisa Star, que va trencar caps quan estava a port. L'hora d'avís va ser a les 23.18 hores. Tot i llançar salvavides a l'aigua, l'home no en va sortir. Una embarcació va sortir per buscar-lo però tampoc el van poder rescatar.

A primera hora del matí s'ha reprès la recerca però pràcticament es limita a mitjans aeris. Segons Salvament Marítim, l'embarcació ha sortit però ha hagut de tornar a port pel mal clima, amb onades de 5-6 metres i vent de 37 nusos. L'helicòpter Helimer 220 i el de Mossos rastreja el litoral, centrant-se sobretot en la costa entre Palamós i Sant Feliu de Guìxols.

Els Bombers també fan recerca per terra però el mal temps tampoc permet resseguir tota la costa, amb punts afectats pel fort onatge.