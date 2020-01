Apareixen pintades amb la paraula "traïdors" a la seu d'ERC de Figueres

ALL

Atac amb pintades a la seu d'ERC Figueres ALL

La seu d'Esquerra Republicana a Figueres ha aparegut aquest dijous amb pintades als vidres de la façana on es podien llegir les paraules "puta ERC" i "traïdors", amb el dibuix d'una estelada.

L'alcaldessa i membre del partit, Agnès Lladó, ha denunciat els fets a les xarxes socials on ha assegurat que "com a republicana, independentista i feminista" defensa "#SpainSitAndTalk que la majoria va votar el 10-N". En aquest sentit, ha llençat una pregunta: "Alguna proposta a part de pintades?". "Decidir és de valents i responsables. Assumir conseqüències és d'honestos i justos. Rectificar els errors és de savis i humils", ha dit.