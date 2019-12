Jutgen un arquitecte per estafar més de 100.000 euros a una dona a Rabós

La Secció Quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un arquitecte per estafar presumptament una dona en un projecte inviable de construcció d'unes obres en uns terrenys no urbanitzables de Rabós d'Empordà l'any 2001. Segons la fiscalia, l'acusat hauria cobrat honoraris i percepcions de la víctima per un projecte tècnic incorrecte per valor de 116.000 euros amb relació a un projecte de construcció d'un habitatge familiar, una nau d'exhibició equina i un hotel rural.

Els terrenys on la víctima pretenia construir els immobles tenien la consideració de sòl no urbanitzable, un fet que l'arquitecte municipal ja va constatar amb un informe desfavorable que paralitzava temporalment l'obra. Amb tot, l'acusat va seguir endavant amb el procés mogut per un «ànim d'enriquiment injust».

L'acusació demana a les seves conclusions provisionals 4 anys de presó per estafa agreujada, una multa de 2.700 euros i una indemnització de 116.000 euros.