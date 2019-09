Ferit greu un home de 49 anys en ofegar-se a la Cala Sant Francesc de Blanes

Un home de 49 anys ha resultat ferit greu en ofegar-se a la platja de Blanes, a la Cala Sant Francesc. El SEM ha rebut l'avís a les 14.37 h del migdia i s'hi ha traslladat amb una unitat. Un helicòpter ha rescatat l'home inconscient i l'ha portat a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.





Extremeu les precaucions avui al mar, ja que hi ha onades força grans a moltes platges. En cas de dubte, millor no et banyis! #protecciocivil pic.twitter.com/FLs1P5rnZl