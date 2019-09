Llibertat amb càrrecs per a tres detinguts en dos camps de marihuana a Figueres

Els Mossos d'Esquadra de Figueres han detingut tres homes, de 29, 35 i 37 anys, de nacionalitat brasilera i espanyola, i amb domicilis a Figueres, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els tres presumptes traficants van ser enxampats el 12 de setembre, però els fets es remunten a principis d'agost, quan agents dels Mossos, durant un patrullatge preventiu, van localitzar una finca situada a la zona del Pla d'Hostalet de Figueres, on presumptament hi haurien plantacions de marihuana.

Aquest mas, situat en un camí rural, tenia diversos tendals de gairebé dos metres d'alçada a la part exterior per poder ocultar les plantacions i dificultar-ne la seva visualització des de fora.

La unitat d'investigació, que es va encarregar del cas, va dur a terme una entrada i escorcoll a l'esmentada finca el passat 12 de setembre. En l'entrada van participar efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana i efectius de l'Àrea de Recursos Operatius de la Regió Policial de Girona. En el decurs dels escorcolls, es van localitzar dues plantacions de marihuana, de 100 i 31 plantes i dues tendes de campanya.

Els mossos també van trobar un ganivet, un fusell de pesca submarina amb arpó, una bomba d'aigua, una carabina d'aire comprimit, munició, telèfons mòbils i dos vehicles.

Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior la droga, comercialitzada al mercat negre, estaria valorada en 51.609 euros.

El mateix dia es va detenir tres homes com a responsables de les plantacions, dos d'ells es trobaven dins la finca en el moment de l'entrada i registre, el tercer es va detenir moments després. Els detinguts, a qui els consten múltiples antecedents, va passar el dia 13 de setembre a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.