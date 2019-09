Detinguda una conductora per circular més 20 quilòmetres en direcció contrària a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Aiguaviva (Gironès) una conductora de 58 anys per circular més de 20 quilòmetres per l'AP-7 en direcció contrària. Els fets van passar cap a quarts de dotze de la nit d'aquest diumenge quan la policia va rebre diverses trucades de testimonis que alertaven que s'havien creuat amb un cotxe en contra direcció.

La dona hauria entrat per error en sentit contrari al peatge de Vilademuls (Pla de l'Estany). Després de rebre l'avís, una patrulla dels Mossos es va creuar amb la conductora i es va tallar el trànsit de l'autopista per aconseguir interceptar-la. Finalment, la dona es va aturar gairebé a l'alçada d'Aiguaviva en adonar-se que la seguia una patrulla. La conductora va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues i se l'ha detingut per un delicte de conducció temerària.