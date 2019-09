Figueres convoca una Junta de Seguretat d'urgència pel greu tiroteig amb ferits

L'Ajuntament de Figueres ha anunciat la convocatòria d'una Junta de Seguretat extraordinària, prevista per al començament de la setmana vinent, com a resposta al greu tiroteig que hi ha hagut aquesta passada nit a l'avinguda Vilallonga. Així ho ha anunciat l'alcaldessa Agnès Lladó en una compareixença davant dels mitjans de comunicació, on ha estat acompanyada pel vicealcalde Pere Casellas i el cap de la Guàrdia Urbana, Josep Maria Riera.

L'alcaldessa ha volgut «expressar la indignació per uns fets que estan sota investigació policial». «Volem deixar clar que aquesta situació que s'ha donat a Figueres es pateix en l'àmbit de la comarca i en l'àmbit de país. Com a govern hem decidit convocar de manera urgent una junta de seguretat, per a principi de la setmana vinent, amb representació de tots els cossos de seguretat que tenen competències a Figueres», ha dit Agnès Lladó, la qual assenyala un dels temes que té previst exposar en aquesta convocatòria: «Cal posar en evidència la necessitat que tenim de recursos humans i de recursos materials, tenint en compte que a Figueres tenim una casuística especial d'espai fronterer, que patim d'una manera greu com a primera ciutat gran que trobes quan arribes al país».

Agnès Lladó ha dit també que avui mateix es posa en contacte amb la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia Martínez, per tal de sol·licitar-li que en el consell d'alcaldes que hi ha convocat la setmana que ve aquest sigui un dels punts a tractar. «És important que a la comarca fem pinya per afrontar aquesta situació. Els ajuntaments volem garantir que els nostres veïns se senten segurs, i no esmerçarem esforços en aconseguir mitjans materials i humans», ha reblat l'alcadessa de Figueres.

El vicealcalde de l'Ajuntament, Pere Casellas, també ha mostrat la seva preocupació pel succés i ha dit: «Des de la Guàrdia Urbana s'està treballant molt per combatre situacions com les que s'han viscut. Tots els cossos i forces de seguretat comparteixen informació, amb una col·laboració impecable. Transmetem la necessitat que hem de reforçar els controls perquè estem a la frontera, per combatre un problema comarcal relacionat amb el tràfic de drogues».