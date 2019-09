Controlats els dos incendis en els vorals de l'AP-7 en els trams de Garrigàs i Llers

Els Bombers han treballat aquest matí en dos incendis als vorals de l'AP-7 a l'Alt Empordà amb mitjans aeris i terrestre. L'avís del primer foc s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per les dotze del migdia i afecta el quilòmetre 36 i 37 de Garrigàs en sentit França. Per causes que es desconeixen, el foc ha començat al marge dret de la via i ha saltat a la mitjana. La manca de punts d'hidrants a la zona obliga a portar-hi aigua contínuament. Hi han treballat nou mitjans terrestres i també s'estan fent descàrregues d'aigua amb mitjans aeris. Bombers ha explicat que els Agents Rurals "investiguen les causes d'aquest foc".



I pel que fa al segon incendi, l'avís s'ha rebut a tres quarts d'una i es troba al quilòmetre 19 i 18 al seu pas per Llers. Es creu que l'origen del foc podria ser un camió avariat que podria haver encès la vegetació del voral. Hi treballen dues dotacions terrestres i també s'han fet descàrregues d'aigua amb mitjans aeris. En ambdós punts hi ha un carril tallat al trànsit i hi ha retencions de vehicles.



Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat aquest dimecres per l'elevat risc d'incendis a l'Alt Empordà.





CONTROLATS els dos incendis als vorals de l' #AP7 a l' #altempordà

??km 36-37, Garrigàs, sentit França (avís 11.52) @agentsruralscat investiguen les causes. Hi treballen 2 dotacions

??km 19-18, Figueres, sentit BCN (avís 12.43) Les dotacions de #bomberscat es comencen a retirar