Troben dos cultius de droga amb 3.190 plantes a Vilanova de la Muga i Garrigàs

La Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions de marihuana amb 3.190 plantes a l'Alt Empordà. La primera intervenció va tenir lloc el 25 d'agost. Segons informa l'institut armat, agents de Figueres van obrir una investigació en una zona agrícola del terme municipal de Vilanova de la Muga on havien detectat que hi podria haver un cultiu de droga. En concret, van descobrir que a prop del canal de reg denominat Canal Gros hi havia plantes d'un metre i mig d'alçada. La Guàrdia Civil va descobrir una plantació amb 210 plantes amb un pes total de 126 quilos. La investigació continua oberta per intentar localitzar al propietari del cultiu.

La segona actuació va ser el 26 d'agost a Garrigàs. Agents de la Jonquera van descobrir que hi podia haver una plantació important al paratge La Plana i van obrir una investigació que els va portar fins a una zona boscosa a tocar del riu Fluvià. Allà, durant la diligències, van descobrir una persona sospitosa que podia estar fent tasques de vigilància.

Davant la sospitosa que estigués relacionat amb la plantació, el dia 26 el van interceptar i identificar. Ell mateix va reconèixer que era l'encarregat de vigilar i mantenir el cultiu. Els agents van decomissar 2.980 plantes amb un pes superior als 774 quilos, així com aparells i utensilis per al cultiu.

La Guàrdia Civil va detenir el sospitós, que té 27 anys i és de nacionalitat marroquí, com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública. Segons informa la benemèrita, és la segona plantació més gran intervinguda en el que portem d'any.