Ingressa a presó un violador reincident per agredir sexualment una menor de 13 anys a Girona el dia de Sant Joan

El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha ordenat l'ingrés a presó sense fiança d'un violador reincident per agredir sexualment una menor de 13 anys al barri de Santa Eugènia el matí del dia de Sant Joan. L'arrestat Edwin Enrique Granda acumula diversos antecedents per agressions i abusos sexuals. Aquest 24 de juny, el detingut va seguir la menor pel carrer i la va abordar quan entrava a casa seva. Un cop dins l'edifici, la va subjectar per l'esquena, li va tapar la boca, la va fer pujar al primer pis i la va penetrar al replà. És el mateix modus operandi que Granda va fer servir l'any 2009, quan va atacar una noia durant les Fires de Girona. Per aquesta violació, la secció quarta de l'Audiència de Girona el va condemnar a 6 anys de presó.

El jutjat ha tornat a enviar a presó el violador reincident Edwin Enrique Granda, en aquesta ocasió per violar una menor de 13 anys al barri de Santa Eugènia el matí del 24 de juny. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació arran de la denúncia interposada per la família de la menor i les diligències van apuntar cap a aquest jove que acumula diversos antecedents per agressions i abusos sexuals.

L'arrestat ha passat aquest dilluns a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Girona, en funcions de guàrdia, assistit per l'advocada Anna Maria Díez. Segons fonts del cas, la menor ha identificat el sospitós a la roda de reconeixement. El jutjat ha ordenat l'ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança del detingut.

Segons la investigació, l'agressió va tenir lloc al barri de Santa Eugènia de Girona cap a les deu del matí quan Granda, que anava amb bicicleta, es va creuar amb la víctima pel carrer i la va començar a seguir. Aleshores, quan la menor va entrar a l'edifici de casa seva, el detingut la va abordar per l'esquena i, tapant-li la boca i amenaçant-la, la va fer pujar al primer pis on la va violar al replà.

No és el primer cop que Granda s'enfronta a una acusació per un delicte sexual. La secció quarta de l'Audiència de Girona el va condemnar, l'any 2011, per haver violat una noia durant les Fires de Girona del 2006. La sentència d'aleshores recull que la matinada del 30 d'octubre la víctima havia estat a la zona de fires amb unes amigues i, després, va emprendre el camí cap a casa al barri de Can Gibert del Pla.

La sentència apunta que Granda va seguir el mateix modus operandi: «A l'alçada de l'anomenat parc dels 'Teletubbies' la va abordar per l'esquena, la va subjectar amb força pel coll amb un braç, li va tapar la boca amb la mà i li va dir que la mataria si no accedia als seus desitjos». Aleshores, la va violar.

El tribunal li va imposar al processat, que té 29 anys i és d'origen equatorià, una pena de 6 anys de presó per un delicte de violació i una multa de 70 euros per una falta d'amenaces. També l'obligava a indemnitzar la víctima amb 5.180 euros i li prohibia apropar-se o comunicar-se amb ella durant 10 anys.

Fonts consultades per l'ACN assenyalen que el sospitós va sortir en llibertat després de complir condemna però es considerava un pres amb un risc alt de reincidència. Des que està en llibertat, no només hauria atacat la menor del matí de Sant Joan.

Fonts del cas apunten que ja el van identificar com el sospitós d'agredir sexualment una noia amb discapacitat intel·lectual a mitjans setembre passat, també a Girona. Les mateixes fonts indiquen que inicialment Granda va ingressar a presó però va sortir en llibertat tres mesos després.