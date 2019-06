Mor el conductor del camió incendiat diumenge a l'AP-7 entre Capmany i Darnius

El conductor del camió que es va incendiar aquest diumenge a l'AP-7, al seu pas per Capmany ha acabat morint aquest dilluns a l'Hospital Vall d'Hebron, on se'l va traslladar per intentar salvar-li la vida, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta ja són 75 les víctimes en accident de trànsit aquest any en carreteres interurbanes. L'home, de 49 anys, tenia cremades en el 90% del cos. Els fets van passar al voltant de les set de la tarda al quilòmetre 11,5, on el camió va fer la tisora i es va incendiar. Arrel de l'accident es van activar sis patrulles dels Mossos, nou dotacions dels Bombers, dues hambulàncies i un helicòpter del SEM.