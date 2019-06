Hospitals i urgències atenen 243 persones ferides durant la revetlla de Sant Joan

Els hospitals i els Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP) han atès fins a 243 persones aquesta revetlla de Sant Joan. S'han registrat 112 cremades lleus i 9 de greus, mentre que 67 casos han estat traumatismes i/o amputacions. En 55 casos, la visita a urgències s'ha donat per lesions oculars. De les 243 persones ateses, 87 eren menors d'edat i d'aquests 45 menors d'11 anys i 42 entre 11 i 17 anys. La major part de casos, 184, s'han concentrat a les comarques de Barcelona, A les comarques de Tarragona se n'han registrat 23, a les de Lleida 15, a les de Girona 10, a les de la Catalunya central 3 i a les de l'Alt Pirineu i Aran, 7. A les Terres de l'Ebre només s'ha hagut d'atendre un ferit .



Els Bombers han fet 1.175 serveis

Els Bombers de la Generalitat han atès un total de 1.175 serveis al llarg de tota la revetlla de Sant Joan, des de les vuit del vespre de diumenge i fins a les vuit del matí d'aquest dilluns. Més de la meitat de les sortides s'han fet a partir de la mitjanit i per comarques la majoria de serveis s'han fet a l'àrea metropolitana de Barcelona: Vallès Occidental (212), Baix Llobregat (127), Barcelonès (90), Maresme (79), Vallès Oriental (73) i Garraf (33). Els incendis en mobiliari urbà i vehicles (578) i en vegetació (432) han estat els serveis més demandats. Els més destacats han tingut lloc a Plans de Sió (Segarra), on han cremat 7,8 hectàrees de rostoll, matolls i troncs, i a Palafolls (Maresme), amb 1,5 hectàrees de vegetació cremades a la urbanització Ciutat Jardí.

Pel que fa a altres serveis, destaca la crema de cinc motos cremades al carrer Palmeroles de Roses. Les flames han afectat els cables elèctrics de la façana d'un edifici i el fum ha acabat entrant als habitatges i ha estat necessari evacuar els veïns. En total, 6 persones no han pogut passar la nit a casa seva.

A Sant Cugat del Vallès han cremat tres contenidors al carrer Aribau. El foc ha afectat també la tanca de bruc d'un parell de terrasses ubicades als baixos d'aquest edifici i el mobiliari de jardí d'un dels habitatges. També han cremat tres contenidors a Gavà, que ha acabat afectant la tanca del complex residencial de les Gavines. Un parell de vehicles aparcats a la vora també han quedat afectats parcialment.

A Rubí, els Bombers han treballat en un petit incendi de matolls a la plaça Verneda que també ha afectat la tanca d'una empresa i tres bidons emmagatzemats al pati de la companyia. I a l'Hospitalet de Llobregat, ha cremat totalment un vehicle al carrer Pintor Sorolla.



El 112 rep 3-902 trucades

El telèfon 112 ha rebut fins a les vuit d'aquest dilluns al matí un total de 3.902 trucades relacionades amb 2.102 incidents durant la revetlla de Sant Joan. Segons informa Protecció Civil, la majoria dels avisos fan referència a foc a matolls de la via pública, contenidors incendiats i persones que causen molèsties en espais públics, així com per música i sorolls. Del total de trucades, 1.068 s'han fet des del Barcelonès -719 de la ciutat de Barcelona i 189 des de l'Hospitalet de Llobregat–, 587 des del Vallès Occidental, 356 del Baix Llobregat, 262 del Maresme, 219 del Segrià, 159 del Baix Empordà, 155 del Vallès Oriental, 128 del Tarragonès, 88 del Baix Camp o 88 del Bages.