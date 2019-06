Crema un vehicle en un dels solars buits del parc de les Aigües de Figueres

Els veïns de l'Horta Capallera de Figueres han patit un ensurt, aquest passat cap de setmana, com a conseqüència de l'incendi d'un vehicle particular en un dels solars ubicats entre les cases del barri i el Parc de les Aigües. Els fets van tenir lloc cap a la una de la matinada d'aquest diumenge quan, per causes que es desconeixen, el cotxe va començar a cremar. El vehicle, amb matrícula espanyola, va quedar completament calcinat. Efectius de la Guàrdia Urbana i dels Bombers van actuar en el lloc dels fets sense que es registrés cap dany personal. El solar és utilitzat habitualment com a aparcament.