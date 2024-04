Dos pitbulls maten un nen de 15 mesos a Itàlia

Un nen de 15 mesos va morir aquest dilluns a la localitat italiana d'Eboli a causa de les ferides que li va provocar l'atac dos gossos de raça pitbull, que també van ferir la seva mare mentre intentava rescatar-lo.

El menor es trobava en braços de la seva mare quan, després de sortir de la seva casa, els gossos es van abalançar sobre el nen i el van arrabassar de les mans, segons van informar els mitjans, que van destacar que la mare també va patir ferides, tot i que la seva vida no corre perill.

No obstant això, la tia del menor i germana de la mare, Milena Santoro, va dir que no sabia si el petit es trobava "en braços de la seva mare o en braços d'una altra persona", perquè en un primer moment es va apuntar al fet que estava amb el seu oncle.

"Va ser literalment arrencat dels seus braços i rosegat", va sostenir l'alcalde d'Eboli, Mario Conte, que va anunciar que els serveis veterinaris de la localitat es van emportar als gossos "que no eren propietat de la família afectada".

Al lloc de l'atac, a uns 85 quilòmetres de Nàpols, es van traslladar sanitaris, així com una dotació de Carabiners (policia militaritzada), mentre la Fiscalia de Salern ha obert una investigació sobre els fets.

"Va ser un atac feroç i, tot i que fins i tot un dels oncles del nen va intervenir per intentar alliberar-lo, no es va poder fer res", va afirmar Conte.

"Limitar el fenomen dels gossos potencialment perillosos"

Sobre el cas es va pronunciar la principal associació de consumidors d'Itàlia, Codacons, que va demanar "en veu alta que s'adoptin mesures per garantir la seguretat dels ciutadans i limitar el fenomen dels gossos potencialment perillosos". "Més enllà del cas concret i de la dinàmica que va provocar l'atac (...) no hi ha dubte que existeixen races de gossos potencialment perilloses per a l'ésser humà", va assenyalar en un comunicat.

Des de 2009, Itàlia no compta amb una llista oficial de gossos potencialment perillosos i, des de 2013, últim any en què es va aprovar una legislació sobre el tema, s'assenyala al propietari com a responsable tant civil com penalment dels danys o lesions causats a tercers, així com de l'educació de l'animal.

A Itàlia es produeixen cada any 70.000 atacs de gossos contra persones, segons Codacons, que sosté que "independentment de l'educació que se li doni a l'animal, és universalment conegut que algunes races poden causar ferides letals en cas de mossegada".

En aquest sentit, va demanar una "llicència obligatòria" per posseir gossos potencialment perillosos, ja que "la mossegada d'un gos pomerània no causa les mateixes ferides" que un pitbull, va resoldre l'organització.

També l'Organització Internacional per a la Protecció dels Animals (OIPA) va demanar en un comunicat que es "reguli la possessió d'uns certs tipus de gossos que, amb massa freqüència, són triats per persones que no saben manejar-los correctament".