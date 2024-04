Un ganivet amb ADN de tres persones irromp al judici contra Daniel Sancho

La versió oficial sobre l'assassinat de Kennedy, John F., el que va ser president dels Estats Units, es coneix popularment com la de la “bala màgica”. Va ser l'explicació que va permetre tancar les investigacions i donar per bona la teoria que només hi va haver un tirador aquella tarda a Dallas. Al tribunal que jutja Daniel Sancho, l'aparició sorprenent d'un ganivet amb restes biològiques del jove espanyol i de la seva víctima pot fer un gir al procés.

L'acusació, segons ha sabut CAS OBERT, canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, ha aportat aquest ganivet amb la intenció que sigui una arma definitiva contra Sancho, però la defensa ha lluitat i lluitarà per desacreditar aquesta suposada prova.

Altres tres ganivets

L'aparició del ganivet, si el tribunal ho admet com a prova, podria complicar el futur del jove espanyol. Els altres tres ganivets inclosos en la investigació policial no tenen ADN de la víctima.

Un té restes biològiques de Sancho —va ser trobat a la seva motxilla i ell afirma que el va fer servir per tallar les bosses d'escombraries on va ficar parts del cos de la víctima—, i dos més els va comprar la policia tailandesa per preguntar-li si eren similars al que va utilitzar per tallar el cos d'Arrieta.

El tercer home

L'aparició d'aquesta arma corregiria una de les anomalies del cas. Les anàlisis forenses van demostrar que Sancho no va utilitzar els ganivets que va comprar un dia abans a l'illa tailandesa. Aquesta dada posaria en qüestió la tesi d'un assassinat premeditat, ja que l'espanyol no va fer servir les eines que havia comprat abans per matar ni per trossejar el cos d'Arrieta

Fonts del cas van explicar a aquest mitjà que el ganivet que té ADN de Sancho i de la víctima també té restes biològiques, concretament un al·lel (seqüència genètica) d'una altra persona, un tercer home, que no és caucàsic ni llatí, en al·lusió al fet que podria ser un dels policies tailandesos.

Tal com va revelar CAS OBERT, després de la primera confessió del crim, l'espanyol va indicar que va fer servir un ganivet Santoku que havia agafat del bungalou per trossejar el cos d'Edwin Arrieta. Va afirmar que després de l'"incident", ho havia deixat a l'aigüera de l'habitació.

Neteja espiritual

Allà encara estava, segons la seva declaració, quan va participar en la reconstrucció dels fets amb policies tailandesos, però després de la celebració d'una cerimònia budista de neteja espiritual, l'arma va desaparèixer.

De fet, la propietària del bungalou on va ser esquarterat Edwin Arrieta ja va declarar davant el tribunal que els policies li van demanar aquest ganivet, que ja no hi era. Va passar, va dir, el 16 d'agost.

Ella, llavors es va oferir a donar-los un altre ganivet igual, però que pertanyia a una altra habitació, no a la que havien estat Arrieta i Sancho. I en aquest ganivet ara han aparegut, gairebé màgicament com a la bala que va travessar Kennedy, restes d'ADN de l'acusat de l'assassinat i de la víctima.