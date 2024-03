Arxivada la denúncia dels afectats per l'accident de l'atracció Tomahawk de PortAventura

El titular del jutjat d'instrucció número 4 de Tarragona ha arxivat la denúncia conjunta presentada per tretze dels afectats per l'accident a l'atracció Tomahawk de PortAventura World el passat 11 de febrer. Segons ha pogut saber l'ACN, el jutge ha decretat el sobreseïment del procediment per considerar que no hi ha delicte.

El lletrat que representa a la major part de les víctimes ha presentat un recurs a la decisió judicial. L'acusació demana que es prenguin més declaracions a altres persones que van presenciar el sinistre. "El jutge considera que no hi ha negligència suficient perquè sigui delicte, sense perjudici que puguem iniciar la via judicial civil", ha afirmat l'advocat, Sergi Ramos.