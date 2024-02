35 anys d'una de les desaparicions més misterioses a Catalunya: els fets, pas a pas

La família Òrrit mai ha deixat de buscar en 35 anys l’Isidre i la Dolors, que van desaparèixer quan tenien 5 i 17 anys. Gràcies a la informació facilitada per la seva germana Mari Carme Òrrit Pires, és possible reconstruir pas a pas un dels casos de desaparició més misteriosos i dilatats en el temps dels què es tenen notícia.

Per començar cal tornar a explicar per què uns germans tenen els cognoms en un ordre i en altres apareix invertit. Al DNI de la Dolors consta com a Òrrit Pires, com la seva germana Mari Carme, mentre que en els germans més petits, com és el cas de l’Isidre, constava oficialment com a Pires Òrrit. Segons explica la família, la causa és que el pare era portuguès i durant la dictadura es posava primer el cognom de la mare si el pare era immigrant. Amb l’arribada de la democràcia hi va haver un canvi en la llei, i des de llavors es va posar primer el del pare.

La cronologia del cas

Descripció pas a pas de la recerca de l’Isidre, de 5 anys, i la Dolors, de 17 anys, de l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa, des de 1988 fins a l’actualitat.

5 de setembre del 1988

A les 22:15. Compareixença de Maria Orrit a la Policia Nacional de Manresa. Manifesta que Isidre i Dolors estaven a l’hospital Sant Joan de Déu de Manresa i que el personal sanitari a les 7 del matí del dia 5 ha vist que no hi eren. Descriu físicament els seus fills desapareguts i com anaven vestits. Diu que l’hospital no els ha donat cap informació i que no sap on poden ser després d’haver parlat amb amics i familiars.

7 de setembre del 1988

Auto d’incoació de diligències prèvies. El jutge del Jutjat d’Instrucció número 1 de Manresa, Ignacio Rodríguez Bermúdez de Castro, ordena que es prengui declaració a Maria Orrit i al director de l’Hospital, Moisès Val Cacho.

9 de setembre del 1988

Informe dels fets al jutjat per part de l’Hospital. El gerent de l’hospital, el germà Moisès Val Cacho, informa al jutjat de guàrdia de quan va entrar l’Isidre a l’hospital i de quan es van adonar que no hi era. Res més.

26 de setembre del 1988

Informe de les primeres actuacions de la Policia Nacional al Jutge.

La Policia Nacional informa al jutge sobre el seu pensament que la desaparició dels menors es tracta d’una normal fuga del domicili. Diuen que després d’haver parlat amb el personal sanitari, l’encarregada de recepció els ha dit que a les 7 del matí ha vist un home enduent-se un nen en braços, però que no s’hi ha fixat massa perquè és una hora en què el vestíbul estava molt concorregut. Que les persones de les habitacions contigües a la d’Isidre no han vist ni sentit res anormal. Que l’únic que s’ha trobat a l’habitació d’Isidre són unes ulleres que feia servir habitualment Dolors. La policia creu que poden haver marxat de l’hospital pel desig de l’Isidre i que una vegada fora no haguessin sabut tornar a casa i s’haguessin perdut, per la foscor de la nit i perquè la nena no tenia les ulleres. Creuen que poden estar perduts per la muntanya, però després de rastrejar la zona, no són trobats enlloc. Les fotografies dels nens es difonen a través del diari Regió7 i una senyora de Sant Vicenç de Castellet manifesta que va veure els nens a l’Estació de Renfe de Sant Vicenç acompanyats d’un noi, que presentaven bon aspecte i que no semblaven amenaçats. També diuen que la nit anterior Dolors havia arribat a l’hospital cap a la una del matí i que havia preguntat quan la vigilància de les infermeres era menor. Per tot això, la policia conclou que “la desaparició dels menors respon a una normal fugida de domicili».

17 d’octubre del 1988

Declaració del Jutjat de Maria Orrit. En presència de l’advocada Flora Gómez Sant, Maria Orrit declara que es ratifica en la denúncia posada en la mateixa comissaria, que des que van desaparèixer els nens no ha tingut cap notícia seva ni ningú s’ha posat en contacte amb ella.

28 de setembre del 1988

El procurador Joan Comas Massana presenta un escrit al Jutjat. Demana que l’informe acreditatiu de les gestions realitzades, hipòtesis de treball i resultats obtinguts es faci arribar als Mossos d’Esquadra, que la direcció de l’hospital faci saber al jutjat el nom i el domicili personal que treballava la nit del 4 al 5 de setembre a l’hospital, concretament dels encarregats del control d’entrades i sortides de persones del centre i del personal que treballava a la segona planta i que es prengui declaració a tot el personal que treballava la nit dels fets i al director del centre.

24 d’octubre del 1988

El jutjat accepta l’escrit presentat pel procurador el 28 de setembre. El jutge ordena que es passi l’informe d’actuacions als Mossos, que l’Hospital faciliti el nom i domicili del personal que va treballar la nit dels fets, concretament dels encarregats del control d’entrades i sortides de persones del centre i del personal que treballava a la segona planta, i que es prengui declaració al director del centre l’11 de novembre a les 10.30.

2 de novembre del 1988

L’hospital Sant Joan de Déu fa arribar al jutjat el document amb els noms i dades dels treballadors que estaven en el torn de nit de la segona planta.

7 de novembre del 1988

Canvi data citació director Hospital Sant Joan de Déu de Manresa

24 d’octubre del 1988

Nova citació director Hospital.

18 de novembre del 1988

Declaració del director de l’Hospital. Moisès Val Cacho es ratifica en les declaracions emeses fins a la data i aporta de nou que és la primera vegada que ocorren uns fets com els que ens ocupen, que la família no va comunicar a l’hospital que els dos menors es quedarien sols aquella nit, tot i que tampoc està prevista cap actuació especial quan això passa.

20 de novembre del 1988

Informe actuacions Mossos. Els Mossos comencen a investigar la desaparició dels nens el 22 de setembre de 1988. Fan gestions com entrevistar familiars, posar-se en contacte amb la Policia Nacional, parlen amb el personal que treballa a l’hospital la nit dels fets i la nit anterior, fan batudes per la zona, parlen amb religiosos propers als nens, es reuneixen amb assistents socials que coneixen els nens.

16 de gener del 1989

Citen a declarar treballadors de l’Hospital.

28 de juny del 1989

La Policia Nacional informa al jutge que s’ha desconnectat la intervenció telefònica realitzada i que s’han esborrat les cintes amb les escoltes per falta d’interès.

11 de juliol del 1989

Auto de sobreseïment provisional. El jutge ordena l’arxiu de les actuacions.

22 de juny del 1993

La policia notifica al jutge que ha rebut un informe del detectiu Josep Maria Oliver.

23 de juny del 1993

Reobertura de la causa.

23 de juny del 1993

Auto d’intervenció telefònica. El jutge ordena la intervenció de més telèfons que tampoc dona resultats.

27 de gener del 1994

El jutge decreta el sobreseïment provisional de la causa

14 de febrer del 1994

David Martínez Madero entra com a fiscal a Manresa i s’interessa pel cas. Interposa un recurs de reforma, demana a la Policia Nacional que se segueixi investigant.

7 de març del 1994

El jutge estima el recurs de reforma interposat pel fiscal i ordena practicar les diligències proposades.

24 de març del 1994

Es confereix poder per plets, Carmen Maya Sánchez com a procuradora.

15 d’abril del 1994

El jutge diu que l’escrit de la procuradora presentat el 2 del 3 del 94 s’uneixi a les diligències.

31 de juliol del 1994

El fiscal demana al jutge que es practiquin noves diligències.

25 d’abril del 1994

Escrit de la família al jutjat sol·licitant que es practiquin noves diligències, Interpol, etc…

24 de setembre del 1994

El jutge diu que la Guàrdia Civil enviï dades a Interpol, França i Portugal i que l’hospital entregui tot el que tingui dels nens i els seus antecedents.

3 d’agost del 1994

El jutge demana a l’hospital arxius i antecedents relatius als nens.

3 d’agost del 1994

El jutge ordena a la policia que efectuï diligències.

12 d’agost del 1994

La Guàrdia Civil entrega l’historial clínic dels nens al jutge.

30 de setembre del 1994

Diligències de la Guàrdia Civil. Inclouen declaracions d’una treballadora de la cafeteria i del pare del nen ingressat la primera nit amb l’Isidre.

5 d’octubre del 1994

El jutge ordena a l’hospital que faciliti les dades dels pacients que estaven a la segona planta.

27 de setembre del 1994

Interpol Madrid estableix contactes amb Interpol França i Interpol Portugal i els diuen que no troben res.

6 de setembre del 1995

El germà bessó de la Dolors, Manel, mor a l’estació ferroviària de Sant Sadurní d’Anoia a causa de les ferides rebudes a la via per un tren de mercaderies en una data coincident amb la desaparició 7 anys després que es produís.

21 de novembre del 1995

Auto sobreseïment provisional.

29 de novembre del 1995

Recurs de reforma auto de sobreseïment.

19 de març del 1997

El jutjat de Manresa demana al jutjat de Barcelona que citi el detectiu Josep Maria Oliver a declarar.

28 d’abril del 1997

Nou informe Josep Maria Oliver. Sol·licita trucades i moviments bancaris de familiars. Declaració Josep Maria Oliver.

20 de maig del 1997

Escrit del fiscal.

12 de setembre del 1997

La Interpol comunica des de Madrid que la policia portuguesa ha mirat infructuosament escoles.

17 de setembre del 1997

Interpol Madrid comunica que ha parlat amb França i diu que els familiars no en saben res.

19 de setembre del 1997

Auto de sobreseïment provisional.

11 d’octubre del 2016

Nou informe del detectiu Oliver.

29 de novembre del 2016

Una interlocutòria comunica que no es reobre la causa.

31 d’octubre del 2019

Iciar Iriondo es persona com a lletrada de Mari Carme Òrrit.

El maig del 2021

El tribunal el Tribunal Constitucional no va acceptar el recurs d’empara perquè no quedava clara l’existència de «transcendència constitucional» del cas.

25 de setembre del 2021

Acte de record a Súria del cas 33 anys després de la desaparició.

9 de gener del 2022

Acte de record a la Balconada. A la concentració la família exigeix que es reobri i es revisi el cas.

2 de setembre del 2023

Projecció del documental «Els Òrrit» a les Pistes de l’Escorxador de Súria.

25 de setembre del 2023

L’hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i la família Òrrit es van reunir després de 35 anys.

Gener del 2024

La família aconsegueix i fa pública una simulació tècnica de l’aspecte que podrien tenir a l’actualitat l’Isidre, amb 40 anys i la Dolors amb 52.