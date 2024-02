La defensa del futbolista Dani Alves ha demanat suspendre el judici en el qual està acusat d'agredir sexualment una jove a la discoteca Sutton de Barcelona perquè considera que un de "paral·lel als mitjans de comunicació" ha vulnerat el seu dret a la presumpció d'innocència.

La seva advocada, Inés Guardiola, ho ha argumentat en el tràmit de qüestions prèvies a l'inici del judici que ha començat aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona, i el tribunal ho decidirà després d'un recés.

Guardiola ha traslladat al tribunal unes 450 notícies sobre la causa, que al seu parer han suposat "un degoteig constant per presentar el senyor Alves com un agressor sexual, abocant-lo a una condemna pública".

La defensa també considera vulnerat el dret a un jutge imparcial perquè creu que la jutgessa que va instruir la causa va estar "contaminada pels mitjans de comunicació".

Defensa durant la instrucció

L'advocada ha esgrimit altres arguments per intentar que se suspengui el judici, com ara que Alves suposadament no va tenir accés a la informació respecte a la investigació des del primer moment i que quan va ser detingut l'advocada va tenir "menys de dues hores" per conèixer la investigació i preparar la declaració.

Guardiola ha afirmat que Alves "no va tenir mai l'oportunitat de defensar-se de manera efectiva en fase d'instrucció", veu vulnerat el seu dret a un procés amb totes les garanties i ha qualificat d'injustament diferencial el tracte que li ha donat el tribunal.

L'advocada també ha presentat al tribunal un certificat de l'Agència Tributària del 2023, en el qual consta que Alves té un saldo negatiu de 20.000 euros en el compte i un embargament judicial d'uns 50.000, i també ha impugnat diverses de les proves presentades per l'acusació.

El recorregut d'Alves

Alves porta en presó preventiva des del 20 de gener del 2023, quan els Mossos d'Esquadra el van detenir al despatx de la seva advocada després que una jove de 23 anys el denunciés per violar-la la nit del 30 de desembre del 2022.

El futbolista ha estat traslladat des de la presó en un furgó policial i ha estat als calabossos de l'Audiència fins que agents dels Mossos l'han portat a la sala en què se celebra el judici.

En el camí a la sala de vista, els agents de l'Audiència de Barcelona han conduït el futbolista per conductes no habituals -no pel trajecte pel qual solen portar la resta de presos-, de manera que Alves ha evitat passar davant dels nombrosos periodistes que, darrera d'un cordó de seguretat, esperaven la seva arribada a la sala de vistes.

Així mateix, diverses agents de la Unitat Central contra les Agressions Sexuals dels Mossos d'Esquadra s'han encarregat de l'acompanyament de la víctima -que declararà a porta tancada i la gravació es guardarà amb la seva imatge pixelada i veu distorsionada- i de les dues amigues que anaven amb ella la nit que va ser a Sutton, que està previst que declarin al judici com a testimonis.

Mentre la Fiscalia sol·licita nou anys de presó per a l'internacional brasiler i el pagament d'una indemnització de 150.000 euros, l'acusació particular exercida per la víctima -amb l'advocada Ester Garcia- eleva la seva petició a 12 anys de presó, la màxima per un delicte d'agressió sexual.

La defensa, exercida per les lletrades Inés Guardiola i Miraida Puente Wilson, demana l'absolució d'Alves adduint que no hi va haver violació i que la relació sexual amb la denunciant va ser consentida, encara que planteja atenuants per rebaixar la pena en cas d'una eventual condemna: embriaguesa i reparació del dany per haver pagat els 150.000 euros que la jutgessa li va imposar com a fiança per cobrir una possible indemnització a la víctima.