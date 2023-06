Joana Sanz ha trencat el seu silenci. La model ha concedit la seva primera entrevista des que el seu marit, Dani Alves, va haver d'ingressar a la presó després de ser acusat d'una presumpta agressió sexual en una discoteca de Barcelona.

Tot i que és perseguida pels mitjans des de llavors, tan sols ha donat poques declaracions als periodistes i en la seva reaparició professional, en una desfilada per una marca, no va voler parlar amb cap informador.

Ara, Joana Sanz aclareix diferents aspectes en una conversa amb Vanitatis. "El veig a través d'un vidre i parlem a través d'un telèfon. No estem sols", ha explicat. "Són cabines transparents en les quals, als costats, tens més persones que, si parles una mica alt, t'escolten. Per això em resulta tan violent i per això encara no hem pogut parlar de les coses serioses que ens afecten". "Encara no he pogut ni insultar-lo", apuntava entre riures.

D'altra banda, Sanz es mostra convençuda que Alves és innocent: "Fins on jo sé, encara no hi ha hagut un judici. No podem condemnar-lo abans que això passi". "Crec en la seva innocència i espero no equivocar-me. Coneixent-lo, puc dir que en Dani no és una mala persona", assegura la model, que sí que reconeix que el futbolista "l'ha espifiat" amb el seu matrimoni i que té una conversa pendent amb ell.

"Jo em plantejo el divorci perquè descobreixo que m'ha estat infidel, però, malgrat tot el que s'ha dit, encara no hem iniciat els tràmits. Seguim casats. De moment només és de paraula", admet a l'entrevista, on descarta una reconciliació: "Em fa mal en el cor perquè jo l'estimo i l'estimaré sempre. Ha estat una etapa molt important de la meva vida i, per això, continuaré sent aquí, per respecte, però no com a parella".

En ser preguntada per les diferents versions que ha donat sobre els fets que li han portat a la presó, Sanz considera que ho va fer per a protegir-la a ella: "Per no donar-me un altre pal. Quan va entrar a la presó, feia una setmana que la meva mare s'havia mort i suposo que no volia fer-me patir més".

En aquests moments, Sanz reconeix que se sent "malament, molt trista i espantada". "Estic anant al psicòleg perquè m'ajudi, perquè si no, el cervell diu ‘ciao’. És molt gros tot el que ha passat. I m'està esquitxant tot a mi sense haver fet res", lamenta la jove, que també es considera una "víctima" del succeït: "M'està tocant bregar amb alguna cosa que m'he trobat, sense moure un dit, perquè no soc ni denunciant ni denunciada".