Un incendi a l'exterior d'una empresa al poligon de Riudellots, al carrer Onyar, ha deixat malmesos prop d'una vintena de vehicles. La situació d'emergència va requerir l'actuació immediata de 11 dotacions de bombers.

Tot i els esforços dels bombers per contenir les flames, l'interior de la nau va resultar afectat pel fum, així com l'estructura de la paret més propera al foc. L'incendi va afectar 17 vehicles a l'exterior d'una empresa, algun dels quals va quedar completament destrossat.

No s'ha reportat cap ferit ni entre el personal de la empresa ni els bombers que van intervenir. Ara per ara s'està duent a terme una investigació per determinar l'origen de l'incendi i les possibles causes.

Aquesta matinada hem extingit un incendi d'indústria al polígon de Girona, a Riudellots de la Selva (avís 03.03h). Han cremat 17 vehicles a l'exterior d'una empresa i ha quedat afectat l'interior de la nau per fum i l'estructura de la paret més propera al foc



Aquest incident ha generat danys significatius en termes materials, i la resposta ràpida i coordinada dels bombers ha estat essencial per prevenir danys majors. Els serveis d'emergències han treballant per restaurar la normalitat a la zona i avaluar l'abast dels danys.