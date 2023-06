Un home de 61 anys ha mort a causa d'un xoc frontal amb un vehicle que anava contra direcció per l'AP-7 a l'altura de la Jonquera. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, el sinistre es va produir cap a les onze de la nit d'aquest dissabte. L'home mort és el conductor que es va trobar el vehicle que anava en sentit contrari, mentre que aquest segon va patir ferides lleus, segons el SEM, i va ser detingut pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor dels delictes d'homicidi imprudent i conducció temerària. El turisme circulava en sentit contrari per l'autopista des del Voló. Amb aquesta, ja són 66 les víctimes mortals en accident de trànsit a les carreteres catalanes aquest 2023.

Arran del sinistre, es van activar cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van treballar en l'excarceració, i tres unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). L'autopista va quedar tallada en sentit França fins gairebé les dues de la matinada, però es van fer desviaments per la sortida número 2. A tres quarts de quatre de la matinada, la circulació va quedar totalment normalitzada.