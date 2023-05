La motorista ferida greu dimecres en l'accident mortal a l'N-II a Vilamalla va morir ahir a l'hospital Josep Trueta de Girona, on havia ingressat després del sinistre.

La dona tenia 31 anys, G.V.Q.M., era veïna de Barcelona i anava d'acompanyant a la motocicleta que va xocar contra un camió. El dia dels fets, el conductor del vehicle de dues rodes ja va perdre la vida en el sinistre viari.

Els fets van succeir dimecres a l'N-II al seu pas per Vilamalla -quilòmetre 750- pels volts de tres quarts d'onze de la nit. Els Mossos d'Esquadra de Trànsit investiguen les causes de l'accident mortal. La col·lisió va produir-se per fregament entre una motocicleta amb dos ocupants i un camió. La moto segons les primeres investigacions, va fer un avançament i en aquell moment, va xocar de forma lateral contra el vehicle pesant que circulava en l'altre sentit. El vehicle pesant "no circulava en sentit contrari" com inicialment ha dit Trànsit.

A conseqüència de l’accident, el conductor de la moto va morir. La víctima era un veí de Barcelona, L.C. M. R i de 32 anys. I l'ocupant al darrere, va resultar ferida greu i va ser trasllada a l’hospital Trueta de Girona, on va ingressar però ahir a la tarda va perdre la vida perquè no va poder superar les ferides.

Arran de la incidència es van activar vuit patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions de Bombers, i dues unitats del SEM.

Cinc morts en 10 dies

Aquesta és la vuitena persona que mor en un accident de trànsit en via interurbana gironina des de principis d'any. També és la cinquena mort en només 10 dies en accident de trànsit.

Amb aquestes dues víctimes, són 61 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, de les quals 18 motoristes. A Girona, han mort cinc persones d'aquest col·lectiu