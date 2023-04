Una menor denúncia els seus familiars per violar-la a Barcelona

Una menor de 16 anys ha acudit a una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona aquest dijous de matinada per denunciar que estava sent agredida sexualment per diversos membres de la seva pròpia família, segons les fonts consultades per El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial del Setmanari de l'Alt Empordà. Els agents es trobaven en el barri de Poblenou quan l'adolescent s'ha acostat i l'han conduït a dependències policials. Després l'han traslladat a l'Hospital Clínic.

El cas ha passat a les mans dels Mossos d'Esquadra, que han iniciat una investigació per esclarir els fets en el si d'aquesta família d'origen pakistanesa establerta a Barcelona.